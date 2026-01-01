Министърът на финансите Георги Клисурски и съветникът на министър-председателя по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов проведоха среща, на която обсъдиха възможностите за по-ефективна подкрепа на спорта и младежките инициативи чрез финансови и данъчни механизми. Основа тема на разговора бяха възможностите за допълнителни данъчни облекчения в Закона за корпоративното подоходно облагане за компании и дарители, които подкрепят спортната инфраструктура, детско-юношеските школи и развитието на млади таланти.

„Държавата трябва да създава ясни и предвидими стимули за бизнеса, когато той инвестира в дейности с висока обществена стойност, каквито са спортът и развитието на младите хора“, подчерта Клисурски.

В рамките на срещата Димитър Бербатов представи и идеи, свързани със създаването на законодателна рамка за меценатството, която да насърчава частните инвестиции в спорта. По думите му подобна мярка може да отвори нови възможности за устойчиво финансиране на спортни проекти и програми за младежко развитие.

„Много компании биха подкрепили спорта, ако имат ясна и работеща рамка за това. Закон за меценатството и данъчни стимули биха могли да насърчат подобни инвестиции и да дадат силен тласък на детско-юношеския спорт“, заяви Бербатов.

По време на разговора беше засегната и темата за устойчивото финансиране на спорта. „Пороците на възрастните могат да подпомагат здравето и развитието на подрастващите чрез инвестиции в спорт“, посочи Димитър Бербатов. Той предложи следващото редовно правителство да потърси варианти за по-добро и по-ефективно финансиране от различни източници на базата на анализа, който в момента се изготвя след диалога с федерациите.

Двамата се обединиха около необходимостта от по-добро заплащане на лицензираните треньори и повече инвестиции в детско-юношеския спорт, като подчертаха връзката между мотивацията на треньорите и качеството на подготовката на младите спортисти.