Руският националистически идеолог Александър Дугин предложи достъпът до интернет в Русия да бъде изключен до късна есен, за да могат хората да „живеят истински човешки живот“, съобщи United24. По думите му той трябва да следва „сезонните цикли на мечките и пеперудите“.

Предложението му е свързано с идея за сезонен живот без интернет, като Дугин твърди, че руснаците трябва да прекарват пролетта и лятото офлайн и да се връщат в интернет пространството едва през зимата.

Той представя идеята като начин хората да бъдат върнати към социален живот лице в лице, включително разходки, срещи, спонтанни разговори, посещения на кафенета и магазини.

В публикация, цитирана от изданието, Дугин пише, че ако интернет бъде напълно изключен, „особено през пролетта“, хората ще започнат „да се разхождат, да се срещат, да общуват, да посещават кафенета и магазини, да създават нови познанства и да живеят истински човешки живот“.

Той добавя, че достъпът до интернет в Русия трябва да следва „сезонните цикли на мечките и пеперудите“, като лятото бъде запазено за живот офлайн, а зимата – за дигитален живот.

Дугин също така описва връщане към по-стари навици за общуване, като предполага, че приятелите могат да си уговарят срещи така, както някога са правели децата – като се викат един друг под прозорците на жилищните блокове.