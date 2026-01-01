Арменците гласуват днес на парламентарни избори като настоящото правителство изразява намерение да задълбочи сътрудничеството със Запада.

Премиерът Никол Пашинян и неговата управляваща партия "Граждански договор" се надяват да получат силен мандат.

Пашинян гласува в 10 ч. сутринта местно време в Трети столичен район. Пристигайки пред избирателната секция той заяви, че напрежението с Русия е с изкуствен характер. Ще посетя и Москва, и Вашингтон и Брюксел, подчерта Пашинян и изтъкна личните си отношения с руския президент Владимир Путин.

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Той отбеляза, че няма никакво потъпкване на опозицията и че действията на органите на реда са в рамките на закона.

Пашинян също така отбеляза, че държавните органи реагират при информация за корупция.

Каквото реши народът това и ще направя, отбеляза арменският премиер.