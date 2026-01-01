Голямо количество марихуана, амфетамини и кокаин са открити при специализирана полицейска операция в София, насочена срещу разпространението на наркотици. На задната седалка на проверявания автомобил е имало 4-месечно бебе. Това съобщиха от СДВР.

След получена информация служители на полицията са предприели действия за задържането на предполагаем наркоразпространител. При проверката на скъп автомобил е установен 39-годишен шофьор.

В колата са открити големи количества марихуана, амфетамини и кокаин. На задната седалка се е намирало и 4-месечно бебе.

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„Лицето, което е задържано, не е известно на МВР и няма никакви криминални прояви“, заяви Георги Гечев, зам.-началник на Първо районно управление.

Майката на детето е установена и бебето вече е при нея. По думите ѝ тя не е знаела, че детето се намира в автомобил, в който има наркотици.

За случая са уведомени и социалните служби.

Работата по случая продължава, като предстои да бъде установена евентуалната съпричастност и на други лица.