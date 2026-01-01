Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави още 9 000 литра бутилирана питейна вода на община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение.

Няма отклонения в пробите от водата в Струмяни след наводненията

Новата помощ се осигурява по искане на областния управител на Благоевград, заради продължаващата необходимост от питейна вода в засегнатия район. След решение на Министерския съвет количествата бяха освободени от Държавния резерв и транспортирани до общината.

Това е втората доставка от 9 000 литра питейна вода, която ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигурява за Струмяни в рамките на няколко дни. Припомняме, че при първото искане агенцията реагира незабавно и предостави 9 000 литра вода за населението.

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С новите количества общата помощ от Държавния резерв за община Струмяни достига 18 000 литра питейна вода. ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ продължава да следи ситуацията и при необходимост има възможност да осигури допълнителна подкрепа в рамките на своите правомощия.

Бързото осигуряване на новите количества е резултат от координацията между държавните и местните институции и позволява помощта да продължи толкова дълго, колкото обстановката го налага.