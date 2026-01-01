Водата от проверените подземни водоизточници в община Струмяни отговаря на изискванията за качество. Това показват резултатите от лабораторните изследвания на проби, взети между 27 и 30 август, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Пробите са изследвани по всички основни физико-химични показатели и към момента не са установени отклонения от стандартите за подземните води.

Проверките започнаха след усложнената обстановка в района заради проливните дъждове и наводненията. От 27 август водата се следи всеки ден, за да се установи навреме евентуално замърсяване.

Изследванията се правят от Регионална лаборатория – Благоевград към Изпълнителната агенция по околна среда. Следят се показатели като pH, разтворен кислород, електропроводимост, амоний, нитрати, нитрити, перманганатна окисляемост и общ сух остатък.

Заради наводненията: Разпореден е всекидневен мониторинг на подземните водоизточници в Струмяни

Проверяват се три водоизточника, от които „ВиК“ – Благоевград може да осигури вода за населените места в района – КЕИ „Шашка река“, тръбният кладенец „Струмяни“ в Микрево и тръбният кладенец „Каменица“ в село Каменица.

От МОСВ посочват, че резултатите от изследванията са публикувани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Копия от протоколите са предоставени и на община Струмяни, РЗИ – Благоевград и „ВиК“ – Благоевград.

Ежедневният мониторинг ще продължи, докато бъде потвърдено трайно, че качеството на водата отговаря на необходимите стандарти.

На 25 август беше обявено бедствено положение в селата Струмяни и Илинденци заради проливните валежи, гръмотевичната буря и придошлите реки Шашка и Злинска.