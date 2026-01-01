В условия на бедствено положение поради паднали интензивни валежи и наводнения в община Струмяни, област Благоевград, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди провеждане на учестен всекидневен мониторинг на подземни водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на населените места в общината. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Изпълнението на учестения мониторинг започва от днес и е възложен от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и се извършва съвместно от представители на басейновата дирекция, Регионална лаборатория – Благоевград към ИАОС и РЗИ – Благоевград.

Пробонабиране ще се извършва всекидневно с цел установяване на евентуално замърсяване и влошаване на качеството на подземните води. Водни проби ще се вземат от три водовземни съоръжения от подземни води, от които „ВиК“ – Благоевград възнамерява да осъществи водоподаване към засегнатите населени места – Каптиран естествен извор „Шашка река“- за питейно-битово водоснабдяване на селата Плоски, Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката, Тръбен кладенец „Струмяни“ в село Микрево и Тръбен кладенец „Каменица“ в село Каменица, посочиха още от МОСВ.

Към момента пробовземните екипи са на терен и се извършват първите планирани пробовземания. Направена е организация за своевременно доставяне на взетите проби в Регионална лаборатория - Благоевград и тяхното анализиране в същия ден, с цел експресна оценка на качеството на водите във водовземните съоръжения. За трите водовземни съоръжения всекидневния мониторинг ще се извършва по физико-химични показатели: активна реакция (рН), разтворен кислород, електропроводимост, амоний, нитрати, нитрити, перманганатна окисляемост и общ сух остатък, допълниха от ресорното ведомство.

От МОСВ обясниха, че мониторинг на взетите проби по микробиологични показатели ще се извършва от РЗИ – Благоевград.

Учестеният мониторинг ще се изпълнява до установяване на качество на черпените подземни води за водоснабдяване на населението в засегнатите от бедствието населени места, което отговаря на стандартите, подчертаха от министерствсото.

От МОСВ припомниха, че бедственото положение на територията на община Струмяни беше обявено след настъпило наводнение на 24 август поради изключително интензивен локален валеж, довело до преминаване на висока вълна във водосбора на река Шашка, приток на река Струма. Наводнението причини нарушаване на водоподаването към селата Плоски, Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката в община Струмяни.

Водоснабдяването към селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено от 03:00 часа на 27 август след възстановяване на водоподаването от село Плоски към населените места от група „Струмяни“, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград по-рано днес. Водоснабдяването все още не е напълно нормализирано, а заради влошено качество на водата се препоръчва тя да не се използва за пиене и приготвяне на храна до получаване на резултатите от необходимите изследвания, посочват от ВиК дружеството.