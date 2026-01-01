Водоснабдяването към селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено от 3:00 часа на 27 август след възстановяване на водоподаването от село Плоски към населените места от група „Струмяни“.

Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград. Водоснабдяването все още не е напълно нормализирано, а заради влошено качество на водата се препоръчва тя да не се използва за пиене и приготвяне на храна до получаване на резултатите от необходимите изследвания, посочват от ВиК дружеството.

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Предстои поетапна профилактика и промивка на водопроводната мрежа, обход и регулиране на водоподаването, както и отстраняване на допълнително възникнали повреди.

В рамките на аварийните дейности екипите на ВиК-Благоевград са отстранили две аварии в участъка, обслужван от „Увекс“ ЕООД -Сандански, както и авария в района на село Илинденци при преминаването през река.

Предстои отстраняването на още две аварии по водопроводната мрежа в село Струмяни, след което ще продължат дейностите по стабилизиране на водоснабдителната система.

Водата към момента може да се използва само за битови нужди. Съвместно с Регионалната здравна инспекция-Благоевград ще бъдат взети две последователни проби, чрез които ще бъде установено дали качеството ѝ отговаря на нормативните изисквания за питейни нужди. Осигурените водоноски ще останат на разположение на жителите до пълното нормализиране на водоснабдяването.

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ВиК екипите продължават работа денонощно при тежки теренни условия, включително в стръмни планински участъци и в коритото на река Белишка (Шашка) край Илинденци. От дружеството посочват, че работата ще продължи до окончателното отстраняване на повредите и възстановяването на нормалното и безопасно водоснабдяване.

В селата Струмяни и Илинденци беше обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след гръмотевична буря, проливен дъжд и придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. То е в сила от 01:00 часа на 25 август до 1:00 часа на 31 август.