Ситуацията в община Струмяни е под контрол, основните пътни артерии са отворени, а аварийно-възстановителните дейности продължават с участието на военнослужещи, служители на пожарната, доброволци и строителна техника, каза кметът на община Струмяни Емил Илиев. По думите му днес усилията са насочени към разчистване на дървен материал и наноси, отваряне на наводнени къщи и оказване на помощ на засегнатите жители.

Около 25 военнослужещи от Българската армия и около 100 служители на пожарната са на терен, заедно с доброволци и екипи с тежка и лека строителна техника. „Продължаваме да извозваме дървен материал, наноси, да отваряме къщи, които са с наводнени мазета, помагаме на хората, така че никой да не остане без нужната помощ“, каза Илиев.

Започнала е и проверка на засегнатите жилища. Общината работи съвместно с Агенцията за социално подпомагане, като служители извършват проверки на терен на всички къщи, пострадали от бедствието. Целта е да бъде установен размерът на щетите и да се прецени какво обезщетение би могло да бъде насочено към собствениците на жилищата, посочи кметът.

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По отношение на водоснабдяването Илиев каза, че селата около общинския център вече са с нормално водоснабдяване. Проблем остава в Струмяни, като очакването е до края на деня водоподаването да бъде възстановено изцяло. До възстановяването му за жителите е осигурена питейна вода чрез водоноски.

Бедственото положение в част от територията на община Струмяни беше обявено със заповед на кмета от 25 август заради гръмотевична буря, проливен дъжд и придошли води на реките Шашка и Злинска. Реките са излезли от коритата си, като са нанесени щети по пътища и инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са къщи и други площи. Въведена беше и забрана за движение на моторни превозни средства по засегнатите от бедствието пътища, с изключение на автомобилите на спасителните екипи.

Бедственото положение е в сила от 01:00 часа на 25 август до 01:00 часа на 31 август. В общината продължават аварийно-възстановителните работи.