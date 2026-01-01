Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни. Наложила се е евакуация на 7 човека, съобщава БНР.

Община Струмяни съобщава за сериозни щети след тежката буря, разразила се през нощта на територията на общината и областта.

Придошлите води са довели до преливане на коритата на река Шашка и Злинска река. Разрушени са мостове, засегнати са инфраструктура и имоти, а подходът към село Илинденци е прекъснат и компрометиран.

Екипи са работили на терен през цялата нощ и продължават дейностите по отстраняване на щетите.

Към момента няма данни за пострадали хора. От общината призовават гражданите да запазят спокойствие и да съдействат на екипите, работещи по възстановяването на засегнатите участъци.

Всички комуникации в общинския център са прекъснати.

“Доста голямо е количество валеж снощи късно вечерта - около 23:00 часа - при нас първият сигнал е в 23:39 часа. Колегите са насочени от директно тук към Струмяни и Илинденци, затруднен достъпът вследствие на огромни дървета и наноси, които водата е донесла, евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има разрушения по мостови съоръжения. Това съобщи директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да премахват наноси. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната жп линията - към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена е организация от наши екипи, доброволци, военнослужещи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите, и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалният живот”.

Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни, допълни кметът Емил Илиев. Той беше категоричен, че водното бедствие е следствие от унищожителните пожари в Пирин миналото лято.