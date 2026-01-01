Приключи гласуването за общите избори в Босна и Херцеговина с изключение на няколко секции, в които изборният ден започна със закъснение.

Избирателната активност към момента е 38,51 процента (1 312 581 души), според данни на Централната избирателна комисия на Босна (ЦИК). Очаква се ЦИК да съобщи предварителните резултати на пресконференция след един час.

Oбщо 3,4 милиона босненски избиратели имаха възможност днес да определят бъдещето на страната си, като отидат до избирателните урни. Отделно от около 1,6 милиона босненци, живеещи в чужбина, за гласуване са се регистрирали около 48 хиляди души. Вотът е за трима членове в босненското Президентство, които представляват трите държавотворни народа – сърби, хървати и бошняци. Босна също така избира тази неделя и общо 518 депутати в държавния парламент и в парламентите на двете съставни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватската федерация), както и представители в кантоналните парламенти.

Избирателните секции отвориха врати в 7 ч. местно време (8 ч. българско време) и затвориха в 19 ч. (20 ч. българско време). До по-късно ще работят няколко секции, които не са успели да отворят навреме сутринта.

В цялата страна са открити общо 5569 избирателни секции, от които 5121 са редовни, а 385 са мобилни. Босненците в чужбина ще имат възможност да гласуват в общо 20 дипломатически представителства в 13 държави.

За наблюдение на изборите в Босна са акредитирани общо около 30 хиляди чуждестранни и босненски наблюдатели.

След междуетническата война в Босна 1992-95 година съгласно Дейтънското мирно споразумение Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.