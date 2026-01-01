Във Велико Търново жена на 54 години, в мозъчна смърт, е станала донор на трима души от Румъния, съобщиха от Многопрофилната областна болница за активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.

Пациентката е изпаднала в мозъчна смърт в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на 1 октомври. Въпреки тежката загуба близките ѝ са взели благородното решение да дарят органите ѝ и да дадат шанс за живот на други хора, за които трансплантацията е единствената възможност за спасение.

В България не са намерени подходящи реципиенти и така, по силата на Меморандума за сътрудничество в областта на трансплантациите, подписан с Румъния през 2021 г., е задействана организация органите да бъдат трансплантирани на пациенти от съседната страна. Донорската ситуация е реализирана на 2 октомври. В Клиничния институт „Фундени“са извършени две бъбречни и една чернодробна трансплантация.

„Зад всяко донорство стои семейство, което в момент на дълбока и болезнена загуба избира да даде шанс на други хора. Донорството на органи означава шанс животът да продължи. Благодарим на нашите партньори от България за солидарността и сътрудничеството, както и на всички медицински екипи, участвали в тези мисии“, са написали в благодарствено писмо румънските специалисти.

Координаторът по донорство за Северен централен регион и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Сибила Маринова и ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, изказват своята дълбока признателност към семейството на 54-годишната жена за благородното решение, както и към всички медицински екипи и институции, участвали в координирането и реализирането на донорската ситуация.