Европейската интеграция има смисъл, когато хората виждат реални подобрения в живота си. А градовете имат ключова роля тези промени да се случват. Това подчерта кметът на София Васил Терзиев по време на Европейския форум за разширяването на ЕС, където участва и като комисар в сянка на Eurocities по въпросите на разширяването.

Терзиев постави акцент върху необходимостта местните власти да участват по-активно в изработването на европейските политики, да разполагат с необходимото финансиране и с повече самостоятелност при прилагането им.

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„Хората си задават много конкретни въпроси. Става ли животът ми по-добър с Европейския съюз? Подобрява ли се средата около мен? Имам ли повече възможности за бизнес и развитие? Това е начинът, по който хората оценяват европейската интеграция“, заяви кметът.

В изказването си Терзиев подчерта, че местните власти са най-близо до хората и до проблемите, които трябва да бъдат решавани. Общините ежедневно работят по въпроси, свързани с климатичните промени, сигурността, иновациите и развитието на градовете. Затова според него те трябва да имат по-голяма роля и при вземането на решения на европейско ниво.

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„От нас се очаква да прилагаме политики, без да сме участвали в тяхното изработване. Очаква се да го правим без необходимото финансиране. Ако искаме Европа да действа по-бързо, да бъде по-гъвкава и да насърчава иновациите, трябва да дадем повече възможности на местните власти“, посочи Терзиев.

Особено внимание Терзиев отдели на подготовката на градовете в страните кандидатки за членство в ЕС. Според него изграждането на капацитет в местните администрации и обменът на опит между общините могат значително да улеснят процеса на присъединяване.

„Вярвам, че интеграцията се случва на местно ниво. Ако подготвим общините, ако им помогнем да изградят необходимия капацитет и да прилагат европейските политики, ще бъде много по-лесно да завършим процеса на национално ниво“, подчерта кметът.

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Терзиев посочи, че децентрализацията, достъпът до финансиране и участието на градовете във формирането на политики трябва да бъдат част от подготовката на бъдещите държави членки. Наред с това сътрудничеството между общините ще позволи на страните кандидатки да използват натрупания опит и да надграждат вече наученото.

В заключение Васил Терзиев подчерта, че успешното разширяване на Европейския съюз изисква по-тясно партньорство между европейските институции и местните власти.

„Можем да споделяме опита си между градовете и да помагаме на другите да надграждат наученото. Но основните структурни въпроси трябва да бъдат решени на европейско ниво. Местните власти трябва да разполагат с необходимите финансови средства и да бъдат пълноценна част от процеса на изработване на политики“, заяви кметът на София.