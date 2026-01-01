Газова бутилка се взриви в апартамент в района зад Водната палата в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация няма пострадали хора при инцидента, разрушена е една от стените на кухнята в жилището.

БГНЕС

Нанесени са материални щети. Към момента районът е отцепен. В жилището са живели възрастна жена и нейният син.

Тя каза, че е пуснала газовия котлон, за да свари картофи и тогава е станал взривът.

БГНЕС

Вследствие на силната експлозия външната стена на кухнята се е срутилa напълно към улицата, оставяйки жилището открито.

Ударната вълна e избила дограмата на съседната тераса, а вътрешността на помещението и кухненското обзавеждане са силно обгорели и покрити със сажди.

БГНЕС

На място са пристигнали екипи на пожарната, аварийно-спасителен автомобил на сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив, полицейски патрули и линейка на "Спешна помощ".

БГНЕС

Нанесените материални щети по сградата и съседните имоти са значителни.