През октомври 13 085 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда, съобщиха от Агенцията по заетостта. Най-много свободни позиции са обявени в преработващата промишленост, държавното управление, образованието, търговията и ремонта на автомобили, показват данни на Агенцията.

Към края на октомври равнището на регистрираната безработица е 5,60%, а броят на регистрираните безработни е 158 751 души.

Работодателите са заявили 9213 свободни позиции на първичния пазар на труда. Търсене на кадри има и в хотелиерството, ресторантьорството, административните и спомагателните дейности, транспорта, складирането и пощите, хуманното здравеопазване и социалната работа.

Освен започналите работа безработни, съдействие за професионалната си реализация са получили и 704 заети, учащи и пенсионери.

През месеца над 6800 икономически неактивни лица са да предприели стъпки към включване на пазара на труда. За достигането до хората извън заетостта и регистрираната безработица Агенцията работи и чрез ромски медиатори, които подпомагат връзката им с бюрата по труда.

По програми и мерки за субсидирана заетост работа са започнали 1847 души от уязвими групи – хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и продължително безработни. От тях 548 са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Сред най-търсените професии през октомври са персонал, полагащ грижи за хора; работници по събиране на отпадъци; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; водачи на моторни превозни средства; металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии. Работодателите търсят също стопански и административни специалисти, преподаватели, служители в сферата на персоналните услуги, чистачи и помощници, монтажници и други.

През септември близо 14 000 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда.