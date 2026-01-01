Затворът в Бобов дол е официално закрит от 20 ноември заради силно амортизираната сграда и нецелесъобразността на бъдещи инвестиции в нея. Всички лишени от свобода ще бъдат преместени в новия затворнически комплекс в Самораново, като процесът трябва да приключи до средата на декември, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Очаква се приблизително 200 затворници да бъдат транспортирани поетапно до новото място за лишаване от свобода. Създадена е необходимата организация и координация между администрациите на двата затвора, Главна дирекция „Охрана“ и МВР.

С преместването ще бъдат оптимизирани разходите и административната структура на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН). Мярката е свързана и с изпълнението на международни ангажименти, поети от България.

Новият затворнически комплекс в Самораново е изграден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Сред изискванията към проекта е въвеждането на т.нар. динамична сигурност – съвременен подход, при който освен физическата охрана важна роля имат човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и лишените от свобода.

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Комплексът разполага със затвор с капацитет за 400 души, административна сграда и модерен учебен център за подготовка и повишаване на квалификацията на служителите на ГДИН. На територията му има още преходно отделение, училище, промишлени цехове, спортно игрище и параклис. Предвиден е и социален център за подпомагане на адаптацията и реинтеграцията на лишените от свобода.

БТА припомня, че преди дни министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи за предстоящото закриване на затвора в Бобов дол. Той уточни, че персоналът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ няма да бъде съкращаван.

От Министерството на правосъдието посочват, че мярката е заложена в управленската програма на правителството в раздел „Правосъдие“.