На 24 и 25 ноември са възможни смущения в електрозахранването в части от шест общини в Софийска област заради ремонтни дейности, съобщиха от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (ЕРМ Запад) на сайта си.

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че ще продължи да осъществява ремонтни дейности в своята подстанция „Алдомировци“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в части от общините Драгоман, Костинброд, Сливница, Годеч, Божурище и Своге, Софийска област, посочиха от ЕРМ Запад.

Шест общини в Софийско с възможни прекъсвания на тока на 18 и 19 ноември заради ремонти

Поради дейностите по реконструкцията в съоръжението на ЕСО, на 24 и 25 ноември 2026 г. в интервала от 08:00 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването на територията на община Драгоман - в селата Беренде извор, Беренде, Василовци, Вишан, Владиславци, Габер, Големо Малово, Горно село, Грълска падина, Долна Невля, Долно ново село, Драгоил, Калотина, Камбелевци, Круша, Летница, Липинци, Мало Малово, Начево, Несла, Ново бърдо, Прекръсте, Раяновци, Табан, Цацаровци, Цръклевци, Чеканец, Чепърлинци, Чорул, Чуковезер, Яблотина и град Драгоман.

На територията на община Костинброд смущения в електрозахранването може да има в селата Бучин проход, Опицвет, Петърч и части от град Костинброд.

На територията на община Сливница е възможно прекъсване на тока в селата Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци, Ракита и град Сливница.

Смущения на електрозахранването може да има и на територията на община Годеч - в селата Букоровци, Бърля, Връдловци, Връбница, Голеш, Каленовци, Комщица, Лопушня, Мургаш, Равна, Разбоище, Ропот, Смолча, Станянци, Туден, Шума и град Годеч.

На територията на община Божурище е възможно прекъсване на тока в селата Хераково и Храбърско, както и в село Манастирище, община Своге.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост, посочиха още от дружеството.

ЕРМ Запад информира за смущения в електрозахранването в части от шест общини в Софийска област и на 18 и 19 ноември.