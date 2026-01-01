Губернаторът на руската арктическа Мурманска област Андрей Чибис е задържан в рамките на разследване на група лица по обвинения за измами и безстопанственост в големи размери, съобщи днес говорителката на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк, цитирана от ТАСС.

Чибис е арестуван по обвинения в отклоняване на повече от 39 млн. рубли (478 000 долара) от бюджетните фондове на регионалното Министерство на строителството и жилищното стопанство, добави говорителката.

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Разследващите органи проверяват също така предполагаема безстопанственост в размер на 1 млрд. рубли (около 12,2 млн. долара), свързана с изграждането на магистрала между градовете Апатити и Кировск, средствата за която са били отпуснати чрез областното Министерство на транспорта.

Следователите водят разследване и за предполагаеми валутни престъпления, допълни Волк.