Мистериозни атмосферни „реки“ от водна пара към Антарктида може да оказват влияние върху краткосрочните промени в глобалните температури, включително върху рекордните горещини, отчетени през последните години. Това показва ново научно изследване, публикувано в списание Environmental Research Letters и цитирано от Синхуа.

Според учените засиленият пренос на влага към Антарктида през зимата в Южното полукълбо обикновено предхожда повишаване на средните дневни температури в световен мащаб. Когато този процес отслабне, често се наблюдава и понижение на температурите.

Изследването е проведено от учени, свързани с Центъра за върхови постижения към Австралийския изследователски съвет. Резултатите помагат да се обяснят част от ежедневните колебания на глобалните температури – процес, който досега е бил изследван по-малко в сравнение с дългосрочните климатични тенденции.

Какво представляват атмосферните реки?

Това са дълги и сравнително тесни зони в атмосферата, по които се пренасят огромни количества водна пара на големи разстояния. Когато достигнат Антарктида, те могат да донесат топъл и влажен въздух и да предизвикат значителни температурни промени на континента дори през най-студените месеци.

Макар температурите в Антарктида да остават предимно под нулата, затоплянето и образуването на облаци могат да променят енергийния баланс на Земята. Така атмосферните процеси над ледения континент могат да окажат влияние и върху средната глобална температура.

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Връзка с най-горещия ден в историята

Учените свързват откритията си и с рекордната средна глобална температура на въздуха близо до земната повърхност – 17,16 градуса по Целзий, измерена на 22 юли 2024 г.

Същата година беше най-топлата от началото на метеорологичните наблюдения, като дневните температурни рекорди бяха подобрявани многократно.

След 2024 г. по средна годишна температура се нареждат 2023 и 2025 г. Според изследователите и 2026 г. е напът да попадне сред четирите най-топли години в историята на наблюденията.

Новото проучване показва колко сложни са връзките между атмосферните процеси в различните части на планетата и как явления, случващи се над отдалечената Антарктида, могат да бъдат свързани с температурите, които се измерват по целия свят.