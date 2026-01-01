Алексей Смирнов, бивш губернатор на Курска област в Русия, беше осъден на 14 години затвор с висок режим за подкупи, съобщиха държавните медии на 6 април.

Смирнов е заемал поста губернатор от май до декември 2024 г., период, през който украински сили навлязоха в граничния регион и окупираха част от територията до март 2025 г. Той и бившият му заместник Алексей Дедов бяха арестувани през април 2025 г. по обвинения в присвояване на средства, предназначени за строителството на укрепления.

Смирнов постигна споразумение за признаване на вина през септември и призна, че е получил над 20 милиона рубли (250 000 долара) подкупи от изпълнители. Съответната сума беше конфискувана като част от съдебното решение. Бившият служител беше глобен и с 400 милиона рубли (5 милиона долара), лишен от държавна награда и му беше забранено да заема публични длъжности за 10 години, според решение на районния съд в Курск. Смирнов определи присъдата като „непропорционална, предвид споразумението за признаване на вина“.

„Броят години, които се искат? Мисля, че дори нямам толкова живот пред себе си“, заяви 52-годишният бивш чиновник по време на изслушването, съобщава държавната агенция РИА Новости.

Прокурорите поискаха 15 години затвор и глоба от 500 милиона рубли (6 милиона долара).

Смирнов наследи поста губернатор на Курска област от Роман Старовойт, който по-късно беше министър на транспорта на Русия.

Старовойт почина при очевидно самоубийство през юли 2025 г., малко след като беше уволнен като министър. Руски медии свързаха уволнението му с делото за присвояването на средства за укрепленията в Курска област.