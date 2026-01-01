Общинската комисия по безопасност на движението в Сливен реши да бъдат изградени изкуствени неравности пред сградата на Социалното подпомагане и на входовете и изходите на село Малко Чочовени с цел ограничаване на скоростта и повишаване на безопасността, съобщиха от общинския пресцентър.

Комисията прие още мерки за организация на движението и паркирането в Сливен и населените места от общината. На ул. „Александър Пушкин“ ще бъде въведена маркировка за престой и паркиране само от дясната страна по посока на движението, съгласно Закона за движението по пътищата.

На ул. „Начо Планински“ в кв. „Комлука“ ще бъде поставен знак, забраняващ паркирането, както и знак за улица без изход, заради затруднен достъп на автомобили, включително на спешните служби.

В центъра на село Гергевец също ще бъде забранено паркирането в определен участък, като ще се обособят и няколко паркоместа.

По предложение на Областната дирекция на МВР беше променен часовият диапазон за забрана на престой и паркиране до бл. 15 на бул. „Христо Ботев“ – от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Комисията разгледа и промяна на таксиметровата стоянка на бул. „Хаджи Димитър“ до „ДКЦ 1 – Сливен“ заради предстоящото изграждане на светофар на кръстовището с бул. „Христо Ботев“. Стоянката ще бъде преместена, като броят на местата остава непроменен.

Забрана за паркиране и в двете посоки ще бъде въведена и на ул. „Феликс Каниц“ до бензиностанция „Ромпетрол“ заради затруднено преминаване и блокиране на вътрешноквартални улици.

В периода от 22 до 25 май, по време на абитуриентските балове и празниците, ще се провеждат засилени полицейски проверки и специализирани операции. Ще бъде засилено полицейското присъствие по основните пътни участъци с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия.