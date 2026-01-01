19-годишен обърна колата си по таван в Смолян и се размина без сериозно наранявания, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 21 май 2026 г. около 00:30 часа в Смолян на кръстовището, образувано от ул. „Околовръстна“ и ул. „П. Р. Славейков“, 19-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“ не се съобразява с релефа на пътя при избиране на скоростта, губи контрол над автомобила, удря се в бордюр и се преобръща по таван.

На водача е оказана медицинска помощ в МБАЛ – Смолян, като е установено, че е с охлузни рани, без сериозни наранявания, и е освободен за домашно лечение. Двамата 18-годишни пътници са без оплаквания и наранявания.

Пътнотранспортното произшествие е обслужено по административен ред.