Една от пистите на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк бе затворена заради дупка. В резултат бяха анулирани и забавени полети, предаде Ройтерс.
Дупката е била открита при рутинна сутрешна проверка. Властите предупредиха, че ще се стигне до отменяне и отлагане на полети, още повече предвид прогнозите за гръмотевични бури.
По данни на специализирания уебсайт "ФлайтЪуер" (FlightAware) около 200 полета от и до летище "Ла Гуардия" (тоест 17% от всички) са били анулирани, а 190 - забавени.