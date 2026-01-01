Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата с искане за проверка на твърдения, направени от представители на „Демократична България“ относно негови пътувания в чужбина.

„Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност“, заявява Пеевски.

„Това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката“, посочва още той.

По думите му с подобни действия се създава „токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент“.

В сряда, 20 май, от ДБ сезираха ГДБОП за пътуванията Пеевски до Дубай и съмнения за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай, съобщиха от политическата сила.

От ДБ настояват да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, свързани с обществени поръчки.

От формацията подчертават, че пътуването до чужда държава само по себе си не представлява неправомерно поведение. В случая обаче има няколко обстоятелства, които налагат проверка – честотата на пътуванията, дестинацията и възможността по същото време до Дубай да са пътували и лица, свързани с дружества, участващи в обществени поръчки.

В сигнала се настоява ГДБОП да установи всички пътувания на Делян Пеевски до Дубай за релевантен период – датите на напускане и завръщане, маршрутите, използваните превозвачи, конкретните полети, евентуалните придружаващи лица и вида транспорт – редовни полети, чартъри или частни самолети.