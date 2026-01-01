Генералният директор на молдовската обществена медия „Телерадио – Молдова“ подаде оставка след скандал около гласуването на „Евровизия”, предаде NOVA. Причината е решението на молдовското жури да даде само три точки на Румъния и нула точки на Украйна.

Много хора критикуваха начина, по който е избрано националното жури. В социалните мрежи се появиха стотици негативни коментари. Публиката в Молдова обаче е дала максималните 12 точки на Румъния и 10 точки на Украйна. Журито е присъдило най-високия резултат на Полша.

Подалият оставка директор заяви, че отношенията с Букурещ и уважението към Киев остават непроменени. Той каза, че поема отговорност за случилото се.

Конкурсът бе спечелен от DARA и хита ѝ „Бангаранга“. Страната ни триумфира с 516 точки, 312 от които дойдоха от зрителския вот, а 204 – от професионалните журита.