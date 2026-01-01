Правителството прие решение за одобряване на проекта на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на политиката, икономиката и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати (Мексико), от друга страна.

На седмата среща на високо равнище ЕС – Мексико, проведена в Брюксел през юни 2015 г., двете страни потвърдиха желанието си да поставят началото на процес по започване на преговори, в съответствие с правната рамка на всяка от страните, и да засилят стратегическото партньорство.

След приключването на преговорите на политическо равнище по стълб „Политика и сътрудничество“ през 2018 г., на 17 януари 2025 г. беше постигнато споразумение и по стълб „Търговия и инвестиции“. Търговските преговори бяха проведени, за да се разгърне пълният потенциал на двустранните отношения и да се подпомогне посрещането на настоящите глобални предизвикателства.

Задълбочаването на партньорството между ЕС и Мексико би донесло дългосрочни ползи както за целия ЕС, така и за България, чрез подобряване на пазарния достъп за стоки и услуги, диверсификация на търговските връзки и веригите на доставки, насърчаване на инвестициите, повишаване на сигурността и справяне с глобалните предизвикателства.

Предвижда се решението на Съвета относно подписването на гореспоменатото споразумение да бъде одобрено в средата на май 2026 г. Самото подписване от страна на ЕС и Мексико е планирано за края на май 2026 г.

В тази връзка правителството упълномощи постоянния представител на Република България към ЕС да подпише Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Мексико при условие на последваща ратификация.