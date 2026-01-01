Европейският съюз обяви, че споразумението за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур ще влезе в сила временно на 1 май – въпреки очакваното съдебно решение относно неговата законност.

„Днес правим важна крачка към доказване на нашата надеждност като основен търговски партньор“, заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович и добави, че „временното прилагане ще позволи“ на Брюксел да започне да изпълнява обещанието за „нови възможности за търговия, растеж и работни места“ за износителите.

Преговорите между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур за сключване на търговско споразумение започнаха още през 1999 г., поставяйки началото на процес, който цели създаването на една от най-големите зони за свободна търговия в света. Този дълъг период на дискусии целеше премахване на митата и други търговски бариери, за да стимулира обмена на стоки и услуги между двата региона, обхващащи над 700 милиона потребители. Всяка стъпка по този път е внимателно анализирана, за да се разбере как тя се вписва в цялостната икономическа схема.След повече от две десетилетия, на 17 януари 2024 г., търговското споразумение беше официално подписано в Парагвай. Това беше значим момент, проправящ пътя за потенциални икономически ползи. Въпреки това, процесът не беше лишен от предизвикателства. Паралелно с подписването, в същия месец, Европейският парламент взе решение с малко мнозинство да сезира Съда на Европейския съюз. Целта беше да се извърши правна проверка на споразумението преди окончателното му гласуване, което забави пълното му влизане в сила. Този ход отразяваше опасенията, изразени от различни държави членки, особено от земеделския сектор, относно потенциална нелоялна конкуренция и стандарти.В отговор на част от тези опасения и натиска от страна на земеделски активисти, които организираха протести, включително в Страсбург, Европейският парламент одобри предпазна клауза. Тази клауза има за цел да предотврати негативни последици за европейския селскостопански сектор от вноса от страните от Меркосур, предвиждайки възможност за временно замразяване на митнически облекчения за чувствителни продукти. Кулминацията на тези събития е настоящото решение на Европейската комисия. Днес беше обявено, че споразумението за свободна търговия с Меркосур ще влезе в сила временно на 1 май, въпреки предстоящото съдебно решение. Това временно прилагане, според еврокомисаря по търговията Марош Шефчович, ще позволи на Брюксел да започне да изпълнява обещанията за нови търговски възможности, растеж и работни места.