От рано сутринта пред сградата на Европейския парламент се събират фермери от Франция и други европейски страни, някои и с трактори, които обявиха голям протест срещу споразумението на Европейския съюз с южноамериканския търговски блок Меркосур, подписано в събота.

За протеста се предвижда да пристигнат стотици трактори, повечето от които още пътуват.

Най-голямата европейска земеделска организация „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca) подкрепи демонстрацията, обявена от най-големия фермерски синдикат във Франция - Национална федерация на земеделските съюзи Еф Ен Ес Е А (FNSEA). България също ще има свои представители на протеста, както стана известно от съобщение на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Участниците ще се съберат след 10:00 часа местно време (11:00 часа българско време) на площад „Бордо“, докато тракторите продължават да пристигат в града. В 10:30 часа от площада ще тръгне шествие към сградата на Европейския парламент, където ще бъдат направени изказвания от протестиращите.

Франция беше една от страните, които се противопоставяха на споразумението с Меркосур заради опасения от конкуренция в селскостопанския сектор от безмитен внос от Южна Америка.