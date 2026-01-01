Европейският парламент гласува в подкрепа на сезиране на Съда на Европейския съюз, за да се провери законността на споразумението между ЕС и Меркосур.

Евродепутатите дадоха своето съгласие с 334 гласа „за“ и 324 „против“. Това сезиране на Съда теоретично блокира влизането в сила на търговското споразумение за няколко месеца, предаде АФП.

В същото време Европейската комисия има възможност да приложи договора временно, ако желае. Тя заяви, че гласуването на евродепутатите е „злощастно“.

„Според нашия анализ въпросите, поставени от Парламента, не са оправдани“, каза със съжаление говорителят на европейската изпълнителна власт Олоф Гил.