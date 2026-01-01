Повече от 24 часа продължава протестът на фермерите срещу търговското споразумение на Европейския съюз (ЕС) с Меркосур пред Европейския парламент в Страсбург. Демонстрацията започна вчера сутринта и се очаква за приключи този следобед. Споразумението беше подписано на 17 януари в Парагвай.

Вчера и днес градският транспорт в града работи с променен, а в някой части и ограничен маршрут. Движението на автомобили около парламента е блокирано. В района на ЕП има паркирани трактори.

Около 40 българи също участваха в протеста вчера. Искаме гласът на българските фермери, заедно с европейските, да бъде чут от представителите в Европейския парламент, каза за БТА Илия Проданов - председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Споразумението не отчита по никакъв начин пълната неконкурентоспособност на фермерите на Европа спрямо тези в Южна Америка. Поставя европейските фермери под риск от фалит, защото европейското земеделие произвежда при съвсем други условия – икономически, условия на труд. Всичко в Европа е по-скъпо заради "зелените амбиции" на ЕС. Внос от Южна Америка в Европа ще доведе до срив на цените, които производителите няма да могат да покрият, коментира Илия Проданов.

Кратки сблъсъци избухнаха между протестиращите земеделци и полицията вчера през деня.

Преди дни министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов заяви пред журналисти в Берлин, че не очаква споразумението да повлияе много драматично на пазара в България. По думите му износът на страната ни за държавите от Меркосур е почти незначителен, а вносът също е на много ниски нива, като прекият внос възлиза на под 1%.

Европейската комисия води преговори по споразумението с държавите основателки на Меркосур - Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, от 1999 г. Споразумението бе обявено през 2019 г., но то така и не беше официално ратифицирано заради исканията на ЕС за ангажименти за обезлесяването на Амазония и изменението на климата.