Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис ще проведе в понеделник, 19 януари, нов кръг разговори с 25-членен комитет от представители на фермерите, които настояват за компенсации за загубени доходи, забавени субсидии и допълнителни мерки за подкрепа.

Срещата се провежда на фона на седмици на фермерски протести, по време на които с трактори бяха блокирани основни пътни артерии. Мицотакис вече имаше първи разговори с фермерски комитет на 13 януари в резиденцията „Максимос“, като тогава бе даден сигнал за подобрения в действащите мерки за подкрепа, най-вече по отношение на разходите за електроенергия и горива.

За разговорите в понеделник правителството е поставило условие всички трактори да бъдат изтеглени встрани от пътищата и митническите пунктове да останат отворени, съобщи в. „Катимерини“.

Освен 25-членния комитет, в срещата ще участват и шестима представители на фермерите като наблюдатели, които ще докладват на местните събрания, където ще се вземат решения за продължаването на протестите.

Към момента автомагистралата Солун–Атина е отворена, като тракторите са разположени встрани от пътя. Магистралата „Егнатия Одос“, която преминава през Северна Гърция, както и митническите служби, функционират нормално.

Фермери от блокадите в Северна Гърция проведоха продължителни обсъждания в събота вечерта и се обединиха около пакет от искания. Очаква се те да настояват за намаляване на производствените разходи, компенсации за загубени доходи на земеделци и животновъди, както и мерки срещу заболяванията по животните, след като вече са били умъртвени над 400 000 животни.

При блокадата в Никея, в област Тесалия в Централна Гърция, надлезът на магистралата е отворен за движение от няколко дни, осигурявайки алтернативен маршрут за пътуващите между Атина и Солун. Заради големия брой трактори обаче пътната полиция не допуска преминаване през основната блокада по съображения за сигурност.

Фермерите от Тесалия, които ще бъдат представени от десетима членове на комитета, настояват за компенсации за пропаднали реколти, включително памук и пшеница, както и за освобождаване от данък върху горивата.