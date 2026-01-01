С Решение на Министерския съвет заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев е определен за председател на Съвета за административната реформа.

Съветът за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация и се ръководи от заместник министър-председател.

Радев се зарече: Започва административна реформа

Функциите на Съвета са в областта на структурирането и оптимизацията на администрацията, управлението на човешките ресурси и държавната служба, както и на подобряването на административното обслужване и намаляването на административната тежест.

С приемането на решението ще се осигури ефективното функциониране на Съвета за административната реформа.