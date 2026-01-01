Премиерът Румен Радев заяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет, че започват административна реформа. Тя ще е с две цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите.

"Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни, както и кои могат и кога да бъдат автоматизирани", посочи министър-председателят.

Ще бъде сформиран Съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев.

„Подходите от които ще се ръководим в тази реформа са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващите се отговорности. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства. Отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията“, обобщи Радев.

Той обясни, че е имал разговори със САЩ по две важни теми за България. "Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище "Васил Левски" на самолетите цистерни, разположени там", посочи още премиерът за американските военни машини на наша територия. По думите му те пребивават там с решение на кабинета "Желязков" със срок до края на май.

"Проведох телефонен разговор с министъра на война на САЩ, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с президента поставих настойчиво въпроса и за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", посочи Радев.

Накрая на изказването си той завърши с нещо по-приятно. Министър-председателят заяви, че цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия.

„Един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас, в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация, е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координации", посочи той и обясни, че се създава Междуведомствен организационен комитет, под председателството на вицепремиера Иво Христов, в него ще влязат и съответните ресорни министерства.

"Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координации по всички тези въпроси“, обясни още Румен Радев.