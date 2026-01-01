Полицията в Белоградчик разследва случай на вандализъм, извършен в гробищния парк на село Воднянци, община Димово.

Сигналът за инцидента е подаден вчера (19 май) от местна жителка, която с изненада и възмущение установила, че надгробният паметник на нейни близки е счупен. По нейни данни, посегателството е извършено в периода между 16 и 19 май.

Веднага след получаването на сигнала, дежурна оперативна група на полицията е посетила мястото. Извършен е детайлен оглед на местопроизшествието за изземване на следи, които биха могли да доведат до извършителя.

По случая в Районно управление - Белоградчик вече е образувано досъдебно производство.