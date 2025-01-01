Огромен вандалски акт на Централните софийски гробища. През нощта са изпочупени близо 150 паметни плочи на гробове, като толкова масов погром не е запомнен, алармира БНТ.

Случаят се разследва от 2-ро РПУ, засега задържани няма.

Сигналът за изпочупените през нощта паметни плочи бил подаден в 08.44 ч. тази сутрин към полицията от служители на гробищния парк.

Най-големи са пораженията в най-новата част на Централните гробища.

Предполага се, че паметниците са били блъскани от няколко души и падайки на земята са се чупели. По последни дни са потрошени между 130 и 150 мраморни плочи.

"Незабавно са изпратени служители от 2-ро РПУ, които към настоящия момент все още продължават с извършването на огледа. Продължаваме с установяването на общия брой увредени каменни плочи, тъй като все още не е изяснен с точност, също така нанесените материални щети", заяви Дими Иванов, началник Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

От полицията издирват и роднини на починалите, чиито гробове са осквернени.

"Такива размери не е имало. По този начин се осквернява паметта на нашите предци и не е редно да допускаме ние, хората, които работим тук, да се случва това нещо. Собствениците едва ли знаят какво се случва с гробните им места", коментира Елизабет Кръстева, която работи на Централни гробища.

Тя настоява за по-добра охрана на гробищата.

Гробищният парк се охранява от общинска охранителна фирма "Егида", допълни Дими Иванов от Второ РПУ.

"Ние от районното управление нямаме грижа за охраната на Гробищния парк", каза още той.

Охранителите обясниха, че провеждат собствено разследване сред служителите си. Все още не са установени извършителите и не е ясна и причината за агресията.