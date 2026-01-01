Още през следващите дни на първото заседание на прокурорската колегия трябва да бъде освободен Борислав Сарафов. Това поискаха от ДБ на брифинг пред медиите.

От ДБ обявиха още, че ако ВСС продължава по този начин, ще инициират процедура за освобождаване на членове, които според тях са го заслужили със своите действия. "Ще активираме тази процедура. Парламентът има право", заявиха оттам.

На въпрос кой от сегашните зам.-главни прокурори може да заеме поста на Сарафов, Надежда Йорданова заяви, че не е работа на политиците да сочат имена в съдебната система. Прокурорската колегия трябва да направи своя избор и обясни защот този човек е избран, уточни тя.

Йорданова е категорична, че "с прокуратура, начело със Сарафов честни избори не може да има".

"Не може да отидем на избори с бухалки на Пеевски. Събираме подписи за свалянето на Антон Славчев", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

На въпрос дали биха участвали в преговори за ВСС Божанов заяви, че към момента не може да се даде отговор.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев заяви, че трябва да бъде махната охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Във връзка с президентската им кандидатура той обяви, че в момента продължават срещите с гражданите. "Предстоят парламентарни избори, по които работим също", заяви Мирчев.

Очаквайте подробности!