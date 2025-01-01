Борислав Сарафов не е главен прокурор и трябва да напусне прокуратурата. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” (ДБ) Ивайло Мирчев.

"Сарафов още не е разбрал явно, така нареченият г-н Боби, че той не е главен прокурор. Тъй като обаче чувам, че се е канил, че няма как да излезе от този кабинет, трябва да му кажем следното - трябва да се спазват законите в България", подчерта Мирчев.

Припомняме, че по-рано днес от Върховния касационен съд заявиха, че са отказали да образуват производства по искания на Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

Съпредседателят на ДБ съобщи, че от партията му ще внесат искане за създаване на временна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства около строителството на автомагистрала "Хемус".