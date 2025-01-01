В Англия, котка най-накрая се събра отново със семейството си пет години след изчезването си, този случай вече е наричан „коледно чудо“, според „Мирър“ .

Черната котка Бинди мистериозно изчезна от дома си в градчето Хедънхам, графство Камбриджшиър, през август 2020 г. Тази година обаче тя се появи отново в навечерието на Коледа.

„Обикновено излизаше за няколко часа и след това се връщаше веднага, така че беше много странно, че я нямаше повече от ден. Наистина бяхме в неведение“, каза 29-годишната собственичка Джили Фретуел. След изчезването на котката в социалните мрежи бяха публикувани апели и съобщения, а животното беше издирвано с месеци, но така и не беше намерено.

Джили се е отказала от надеждата някога да види отново любимата си котка, когато на 18 декември получи неочаквано обаждане от ветеринарните лекари. За нейна изненада Бинди беше намерена. „Просто не можехме да повярваме. Само като я видяхме, ни убеди, че е тя. Толкова се радваме, че имаше микрочип и е жива и здрава. Никога не съм чувала нечия котка да е изчезнала толкова дълго и да се е върнала напълно здрава. Беше истинско Коледно чудо“, добави тя.

Джили насърчи други собственици да сложат микрочип на котките си. Тя каза, че няма „никакви улики“ за местонахождението на Бинди през последните пет години, но просто е щастлива, че се е върнала. „Тя е най-привързаната и любяща котка, която съм срещала. Тя ще сложи лапи на раменете ви и ще ви прегърне истински. Тя е много спокойна и привързана. Мисля, че някой се е грижил за нея; изглежда в страхотна форма. Може би е живяла на закрито, но нямам представа“, каза жената.