Котките правят каквото си искат и собствениците им знаят това добре. Те често прекрачват границите и правят неприемливи неща в къщата – например да драскат стени.

Ветеринарните лекари са идентифицирали 6 възможни причини, поради които котките правят това, пише британският портал Catster. Тези експерти са предложили няколко съвета, които да помогнат за спиране на това поведение при котките.

Сред 6-те най-често срещани причини са:

Грижа за ноктите

Котката се нуждае от правилна грижа за ноктите, точно както ние. Една от основните причини, поради които котките драскат стените, е да премахнат мъртвата външна обвивка на ноктите си. С други думи, котката си остри ноктите. Когато външната обвивка се сменя, тя се заменя с по-нови, по-остри нокти. Добре поддържаните нокти са важни за вашата котка, тъй като те служат като защитен механизъм. В дивата природа котките ги използват, за да държат и хващат плячка с лапите си. Макар котката ви да не ловува храна всеки ден, това не я лишава от естествения ѝ инстинкт редовно да си почиства ноктите.

Маркиране на територия

Котките са териториални животни. Независимо дали имате повече от една котка или не, те ще маркират територията си, за да отстояват правата си върху нещата в къщата. Котката вярва, че всичко, което притежава, е нейно. Котката ви има ароматни жлези на възглавничките на лапите си, така че драскането е отличен начин за маркиране на територията. Това позволява на други котки, които биха могли да влязат в района, да знаят, че къщата вече е заета.

Изразяване на естествено поведение

Котката може да одраска стена, за да разтегне мускулите си, особено след дрямка. Това е приятно и ѝ помага да остане пъргава.

Скука

Ако котката ви няма драскалка или достатъчно разнообразие, оставена е сама или просто е отегчена, тя може да одраска стена, за да освободи натрупаната енергия.

Стрес

Котките са много емоционални животни; всичко може да предизвика стрес: промяна на средата, травматично преживяване или дори тревожност от раздяла. Известно е, че котките драскат стени, за да се справят с това, през което преминават. Ако забележите, че котката ви се държи необичайно, най-добре е да се свържете с вашия ветеринарен лекар и да се консултирате с него относно поведението на вашата котка.

Вероятно мишките се крият в стената

Слухът и обонянието на котките са много по-добре от тези наши сетива. Можете да прекарате цял ден, без да чуете нищо, но за вашата котка е различно. Известно е също, че котките обичат да ловуват и хващат мишки. Ако мишки, или дори само една, влязат в стените на дома ви, котката ви ще разбере за това. Като драска стената, животното се опитва да хване мишка и по този начин ви показва, че нещо не е наред.

Съвети, които ще ви помогнат да спрете котката си да драска стените

► Редовно подрязвайте ноктите на котката си, за да не се налага да премахва мъртвите нокти с драскане на стените.

► Закупете специална драскалка за вашата котка. Важно е също така да осигурите всички нейни нужди: изберете правилната тоалетна и достатъчно голяма тоалетна, уверете се, че има достатъчно играчки в къщата и т.н.

► Крайна мярка е косвеното наказание, когато котката започне да драска стената. Свирка или остър шум често са ефективни в такива ситуации.