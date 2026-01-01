Бащата на загиналия при Околчица Николай Златков взел тялото му без съгласието на майката, обяви самата тя във Facebook. По думите на Ралица Асенова действията на бащата са извършени против волята ѝ и могат да възпрепятстват изясняването на всички обстоятелства около смъртта на сина им.

"Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи. Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината", пише Ралица Асенова.

Жената казва, че до момента не ѝ ясни мотивите, поради които бащата е избрал да постъпи по този начин. "За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники, както и лъжата", пише още майката.

Тя е категорична, че ще продължи да настоява за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около смъртта на Николай Златков. "Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица. На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право", завършва публикацията си Ралица Асенова.