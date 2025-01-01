19 души са ранени при руската атака с дронове и ракети срещу Киев, съобщи Укринформ.

"Общият брой на ранените в столицата вече е 19, като 11 от тях са настанени в болница", написа в "Телеграм" кметът на Киев Виталий Кличко.

Има и нанесени щети по жилищни сгради, строителни обекти и предприятия. Вследствие на ударите една трета от Киев е останала без отопление, заяви външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Русия нанесе нова серия от ракетни удари срещу Украйна тази нощ, като атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА.

Експлозии са чути на много места, включително в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“ за няколко взрива и написа, че противовъздушната отбрана работи.

Украинските медии съобщиха, че сред използваните при атаките ракети са и свръхзвукови ракети „Кинжал“.

Ударите са били насочени предимно срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но пълният мащаб на нанесените щети засега не е установен.

Междувременно снощи руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили по-рано през деня са превзели още едно село в югоизточната Запорожка област.

Министерството написа в „Телеграм“, че е превзето село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е подложен на натиск от руските сили през последните седмици.

Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбеляза Ройтерс.

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА.

Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.

„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.

Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.

Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.

„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.

В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.

Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.