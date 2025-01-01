С две разпореждания от 2 октомври 2025 г. Върховният касационен съд отказа да образува производства по искания на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела.

Причината е промяна в Закона за съдебната власт според която дадено лице не може да бъде и.ф. главен прокурор за повече от шест месеца. Разпоредбата е в сила от 21 януари 2025 г., а срокът изтече на 21 юли същата година.

Борислав Сарафов остава и.ф. главен прокурор и след 21 юли

Според върховните съдии след тази дата Сарафов няма активна легитимация да подава искания за възобновяване на наказателни производства. В мотивите се посочва, че новата норма има т.нар. „несъщинско обратно действие“ – тя не отменя факта на назначаването му от 2023 г., но променя последиците занапред.

„С изтичането на шестте месеца лицето, определено да изпълнява функциите на главен прокурор, вече не може да изпълнява тези функции“, се казва в разпорежданията.

Надежда Йорданова: ВСС направи Борислав Сарафов вечен

Още на 18 септември Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС прие, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват по силата на закона, без да е необходим отделен акт за освобождаване. Затова всички искания, подадени от Сарафов след 21 юли 2025 г., не представляват валидно сезиране на съда и не могат да бъдат разглеждани.