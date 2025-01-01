Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, съобщиха от съвета.

Решенията на колегията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Те са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, и.ф. прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

Прокурор Талева е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 9 юли 2025 година, съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Талева посочва, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

Борислав Сарафов остава и.ф. главен прокурор и след 21 юли

С решения от днес Прокурорската колегия установи, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“ по силата на влязло в сила решение на колегията от 16 юни 2023 г. Същата прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение.

На 15 януари парламентът прие окончателно на второ четене промените в ЗСВ, с които се прекратява започналата процедура по избор на главен прокурор. Единствен кандидат за поста в тази процедура беше изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Ден по-късно Пленумът на ВСС отложи избора на главен прокурор.

На 23 януари Пленумът на ВСС прекрати процедурата за избор на главен прокурор. Решението беше прието единодушно.

На 9 юли Прокурорската колегия на ВСС реши, че няма да назначава нов и.ф. главен прокурор. Мотивът на колегията бе, че на промените в ЗСВ не е придадена обратна сила и се касае за заварен случай.