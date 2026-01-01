Венецуелските власти са арестували двама земеделци – братя на около 60-годишна възраст – които отпразнували свалянето на авторитарния лидер Николас Мадуро, като се напили и стреляли във въздуха.

Мъжете, които са от селището Рио Негро в западния венецуелски щат Мерида, отбелязали събитието, като произвели „няколко изстрела във въздуха“ и се подигравали на свои съседи, лоялни към властта, които впоследствие ги издали на органите на реда.

Това заяви адвокатът Гонсало Химиоб от правозащитната организация Foro Penal пред АФП.

Химиоб описа братята, на 64 и 65 години, като „скромни земеделски производители“.

„Те бяха в нетрезво състояние и излязоха от дома си, за да отпразнуват това, че господин Мадуро е бил заловен. Произвели са няколко изстрела във въздуха с огнестрелни оръжия, които обикновено се държат във ферми и селски имоти, като са се подигравали на свои съседи, поддръжници на правителството“, добави адвокатът.

Арестите са извършени в условията на извънредно положение, което предвижда наказания за всеки, който подкрепя американската военна операция, довела до залавянето на Мадуро и извеждането му с белезници, за да бъде изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици и други престъпления.

„Очакваме да видим дали ще бъдат изправени пред съда“, заяви Химиоб по повод на задържаните земеделци.

Организацията Foro Penal защитава политически затворници във Венецуела и понастоящем отчита 806 такива задържани в страната.

Арестите на братята са първите, извършени при управлението на временния президент Делси Родригес, с която американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще си сътрудничи, докато тя следва линията на Вашингтон.

От свалянето на Мадуро насам почти ежедневно се провеждат демонстрации в негова подкрепа, но не и в подкрепа на опозицията, която бе изолирана вследствие на договореностите на Тръмп с Родригес.

Макар много венецуелци да са доволни от отстраняването на Мадуро, те се страхуват да изразяват публично мнението си, след като хиляди хора бяха арестувани по време на опозиционните протести през 2024 година, последвали президентските избори, на които Мадуро обяви победа, за която широко се смята, че е била постигната чрез измама.