Руската държавна телевизия Ар Ти днес съобщи, че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела, от хеликоптер и публикува снимка на хеликоптер, който се намира в близост до кораба, съобщи Ройтерс.

Ройтерс не можа да потвърди веднага през независими източник информацията на Ар Ти.

Американски представител съобщи на Ройтерс по-рано днес, че САЩ се опитват да конфискуват петролния танкер, подложен на американски санкции, след повече от две седмици преследване в Атлантическия океан.

Ар Ти цитира анонимен източник, според който кораб на американската брегова охрана е следвал танкера и който казва, че опит за конфискация по време на буря вече е бил предприет.

Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.