Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и неговият екип обсъждат различни варианти за придобиване на Гренландия, включително потенциално използване на американската армия, съобщиха Reuters и други международни медии. Белият дом заяви, че контролът над стратегическия арктически остров е приоритет за националната сигурност на САЩ и че „военни средства са винаги опция“ при разглеждането на възможните подходи. Според част от световните медии администрацията разглежда не само потенциална военна акция, но и дипломатически или икономически варианти, като предпочитаната цел остава покупката на Гренландия от Дания, която има суверенитет над острова.

Водещи американски издания, сред които "Уолстрийт джърнъл" и "Ню Йорк таймс", публикуваха информацията, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред представители на Конгреса, че президентът Доналд Тръмп планира по-скоро да закупи Гренландия, отколкото да я завзема с военна сила.

Рубио е казал това в понеделник пред законодатели, които участват в основните комисии по въоръжените сили и външната политика към двете камари на Конгреса. В същия ден Тръмп нареди на своите сътрудници да представят актуализиран план, пише "Ню Йорк таймс".

Рубио не е представил подробности от плана, нито е разяснил какво има предвид под израза "закупуване" на Гренландия, отбелязва изданието. Десетилетия наред Тръмп се занимава с предприемачество в областта на недвижимите имоти. Един от най-високопоставените му дипломатически пратеници - Стив Уиткоф, има същия професионален опит.

Тръмп проявява интерес към Гренландия още от първия си мандат, припомня "Ню Йорк таймс".

Лидерите на шест страни членки на НАТО вчера подкрепиха министър-председателката на Дания Мете Фредериксен в забележителна съвместна декларация, с която отхвърлят твърденията на Тръмп, че трябва САЩ да придобият Гренландия. Декларацията бе подписана от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Полша. Всички тези страни са близки съюзници на Вашингтон, пише още "Ню Йорк таймс".

"Сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно, чрез съгласие между съюзниците от НАТО, включително и САЩ, спазвайки Устава на ООН", се посочва в документа. Шестте държави и Дания припомнят, че суверенитетът, териториалната цялост и неприкосновеността на границите са универсални принципи. "Ние няма да спрем да ги защитаваме", подчертават лидерите в декларацията.

Някои официални представители на САЩ и Европа се опасяват, че американската военна операция за отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро, редом с ударите на САЩ в Нигерия и Иран, сигнализират, че сега Тръмп има по-голяма готовност от всякога да използва сила, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Въпреки че Рубио омаловажи идеята, че САЩ могат да предприемат военна интервенция в Гренландия, Стивън Милър, който е един от най-близките му съветници, в понеделник заяви в телевизионно интервю, че не може да се изключи вариантът за нашествие. "Никой няма да води военни сражения със САЩ за бъдещето на Гренландия", каза Милър, цитиран от "Уолстрийт джърнъл".

"Гренландия ни трябва от гледна точка на националната ни сигурност, а ЕС нуждае от това ние да я притежаваме и те го знаят", каза ден по-рано Тръмп.

Президентът републиканец подчертава, че САЩ трябва да контролират Гренландия, за да могат по-успешно да отбраняват Арктика от Русия и Китай, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Освен това Тръмп открито заявява, че правителството на САЩ и американските компании трябва да имат по-широк достъп до жизненоважните суровини на острова.

Европейците се подготвят да отвърнат на всички форми на заплахи от страна на Съединените щати, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, визирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, предаде Франс прес.

Френското външно министерство вече работи по план за реакция, който да позволи на Франция и нейните партньори да действат "убедително и въздействащо" и заедно, а не поотделно. Очаква се планът да бъде споделен с основните партньори на Франция в следващите дни, заяви министърът.

Той припомни, че освен въпроса за Гренландия, Вашингтон наскоро наложи икономически санкции срещу европейски личности, сред които и бившия еврокомисар Тиери Бретон.

"Изправени пред тези признаци на заплахи, искаме да действаме, но да действаме заедно с нашите европейски партньори", подчерта Баро, добавяйки, че ще обсъди евентуален координиран европейски отговор с колегите си от Германия и Полша днес. По думите му Париж, Берлин и Варшава са сформирали "трио с капацитет да води Европа" по този въпрос.

Въпреки напрежението около Гренландия, френският министър заяви, че САЩ остават силно ангажирани с трансатлантическия алианс НАТО.

Баро съобщи още, че е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който го е уверил, че Вашингтон изключва военен сценарий по отношение на Гренландия. Баро направи паралел с последните събития във Венецуела и залавянето на сваления президент Николас Мадуро, като подчерта, че подобно развитие не се предвижда за арктическия остров.