На извънредно заседание Общинският съвет в Кубрат прие решение за отмяна на предходно свое решение, с което бе определен временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съобщиха от общинската администрация.

ВАС спря отстраняването на кмета на Кубрат Алкин Неби

Мнозинството от съветниците подкрепиха единствената точка от дневния ред, с която бе отменено решение от 28 януари за избора на Мирослав Йорданов за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат.

До тази ситуация се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на кмета Алкин Неби. Решението на изборната комисия обаче беше оспорено от Неби пред Административния съд в Разград.

Първоначално съдът отказа да спре предварителното изпълнение на решението, но след обжалване Върховният административен съд се произнесе с определение от 10 март, с което отмени този отказ и спря предварителното изпълнение на акта на Общинската избирателна комисия.

ВАС потвърди решение за конфликт на интереси на кмета на Община Кубрат

С постановения съдебен акт действието на решението за предсрочното прекратяване на мандата на кмета се спира до окончателното приключване на съдебното дело. По време на сесията част от съветниците от групите на местната коалиция БНД и на ГЕРБ изразиха несъгласие с отмяната, като аргументираха опасения за възможни организационни и финансови затруднения за общината.

В рамките на заседанието бе обсъдено и предложение настоящият зам.-кмет Женифер Пойраз да поеме временно длъжността кмет поради здравословни причини на титуляра Мирослав Йорданов, но предложението не бе подложено на гласуване, тъй като заседанието бе извънредно и включваше само една точка от дневния ред, допълват от общинската администрация.