Разкриха измама, при която 91-годишен мъж от Сливен е дал на измамници 3000 евро и 2350 щатски долара, съобщиха от МВР.

Работата по случая е започнала на 4 юни, след подаден сигнал. Сигналът е подаден от сина на пострадалия.

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Двама чужди граждани са спрели възрастния мъж на пешеходна пътека и са го въвели в заблуждение, че ще получи безплатни електроуреди, комплекти кухненски прибори и друга домакинска посуда, ако направи парично дарение за подпомагане на социално слаби хора.

МВР

Извършителите са задържани на автомагистрала „Тракия“ - в района на Нова Загора. Задържаните са чужди граждани - на 37 и 34 години.

В автомобила им са открити вещи и предмети, използвани при осъществяването на измамната схема. У единия от мъжете е намерена голяма сума пари.

Двамата са задържани и по случая се води разследване.