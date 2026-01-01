Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции. Това се казва в позиция на ДПС, публикувана след изявлението на вътрешния министър, който се завърна от работно посещение в САЩ.

PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще оттеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност, заявяват от ДПС.

От ДПС заявяват, че санкциите по закона „Магнитски“ и решенията на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) имат действие единствено в САЩ и не се прилагат на територията на Европейския съюз и България. Според партията съществува позиция на Европейския парламент и действащ европейски регламент, които не допускат екстериториално прилагане на подобни решения.

По отношение на действията на Иван Демерджиев от ДПС посочват, че според тях те могат да бъдат разглеждани като опит да се отклони вниманието от предстоящ скандал, свързан с твърдения за негови съмнителни имотни сделки.

"Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти".