„Миналата седмица с решение на Министерския съвет беше излъчена преговорна група. Разговорите ще започнат още тази седмица и дълбоко вярвам, че ще доведат до една голяма историческа справедливост – България да се погрижи за този архив, за института „Илия Тодоров Гаджев“. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев, след като се срещна с наследниците на фамилията в Гоце Делчев.

Той е на посещение в града по покана на кмета Владимир Москов и заедно с него и народния представител Стоян Тричков разгледаха части от ценния архив на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“. По думите на Милошев архивът е сбирка от изключителни свидетелства на времето и те тепърва ще отворят нови страници за българската история, за историята на Неврокопския край, както и за българската емиграция в Америка. „Това беше изключително вълнуваща среща с наследниците на един голям патриотичен род, с чувство за национално самосъзнание и с дело, което е превърнало тези хора в герои за нашата страна“, посочи още Милошев. Той подари на съпругата на Иван Гаджев Цвета издание на книгата „Диви разкази“ на Николай Хайтов.

По-късно днес министърът на културата посети първото читалище в Пиринския край – „Просвета - 1865”, Гоце Делчев, както и реновирания Дом на културата в града. Костандин Кобаков, председател на читалищното Настоятелство, посочи, че Евтим Милошев е първият министър на културата, който ги посещава. Милошев проведе среща и с Неврокопския митрополит Серафим, с когото разговаряха за важността на културата и духовенството, както и обсъдиха възможностите за оптимизиране на административните процедури, засягащи обновяването на църковните храмове.

Днес в Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ (ИИБЕСА) се помещават библиотека, архив и музей. Библиотеката, чиито фондове се комплектуват от 1970 година, притежава най-голямата сбирка от научни книги и периодични издания по проблемите на българската емиграция в Северна Америка и по света. Основна част от съдържанието на книжния фонд (над 30 на сто) е свързана с историята на България. Много от книгите са издадени в Северна Америка и Европа и днес представляват библиографска рядкост, като немалка част са притежание единствено на библиотеката на ИИБЕСА.